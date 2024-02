Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer natürlichen Ausstrahlung ist sie ist eines der größten Pop-Phänomene des 21. Jahrhunderts: Mit nur 30 Jahren hat sie nicht nur einen Oscar und einen Golden Globe gewonnen, sondern ist auch 15-fache Grammy-Gewinnerin und hat im Laufe ihrer Karriere bereits mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Die Rede ist von Adele, dem britischen Superstar schlechthin. Seit ihrem Debütalbum 19 folgte ein Hit nach dem anderen: „Chasing Pavements“, „Rolling in the Deep“, „Set Fire to the Rain“, „Hello“ – sie alle verzaubern und berühren ein weltweites Publikum.

Den Zauber dieser herausragenden Künstlerin bringt die Mannheimer Sängerin Susie Czech nun live auf die Bühne. Weit entfernt davon bloße Kopie zu sein, verkörpert sie die britische Sängerin auf einzigartige Weise. Aus einer Musikerfamilie kommend, wurde ihr die Liebe zur Musik buchstäblich in die Wiege gelegt und schon in jungen Jahren begann ihre Gesangskarriere. So ist die junge Künstlerin seit vielen Jahren Frontfrau der überregional erfolgreichen Partyband The Groove Generation, eine Soulsister in der Sweet Soul Music Revue und Teil der Show The Queens of Soul, wo sie bereits seit mehreren Jahren Adele verkörpert und ihre Songs stimmgewaltig auf die Bühne bringt.

Daraus entstand auch die Idee für eine abendfüllende Show und im Januar 2019 feierte Hello – A Tribute to Adele im Mannheimer Capitol eine umjubelte Premiere. Der Mannheimer Morgen lobt: "Sängerin Czech macht ihre Sache hervorragend, besticht mit tiefer, kraftvoll-emotionaler Intensität und souliger Brillanz" und resümiert: "eine glanzvolle zweistündige Show".

Unterstützt wird Susanne Czech dabei von einer herausragenden Band. Die sieben hochkarätigen Musiker geben den gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Interpretationen den besonderen Schliff. Den authentischen Sound garantieren weiterhin drei Background-Sängerinnen sowie acht Streicher. Optisch wird die Show durch drei Tänzer sowie visuelle Highlights auf LED-Screens untermalt.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend mit den größten Hits von Adele interpretiert von einer herausragenden Sängerin.