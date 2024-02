Frühjahrskonzert

Zweifellos der musikalische Höhepunkt des Jahres, zu dem sich immer wieder gut 300 Musikfreunde aus nah und fern in der Höfinger Strohgäuhalle einfinden. Das Programm besteht in der Regel aus einer bunten Mischung konzertanter und unterhaltsamer Werke mit Showeinlagen. Nicht nur das Hauptorchester sondern auch die Jugendkapelle zeigt was ihre Musikerinne und Musiker können.

Karten gibt es bei Schreibwaren Korbjuhn, bei allen Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse. Für kleine Speisen und Getränke ist gesorgt.

Ihr Musikverein Höfingen