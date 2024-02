Shalva Gelitashvili - People are strange

Mit seinen gemalten Figuren reagiert der georgische, in Stuttgart lebende Künstler Shalva Gelitashvili, auf die Absurditäten des Alltags. Menschliche Protagonisten, Tierwesen, Spielzeuge und Gerätschaften vereinen sich in seinen Arbeiten zu surrealen Szenerien. Symboltrachtige Korperhaltungen und Requisiten, expressive Mimik und grelle Farben machen die Betrachtung zum Erlebnisprozess. Schützen die Masken und Maskeraden die Gemalten oder eher die Betrachtenden? Seine begehbare Installation aus Malereien auf Glasscheiben alter Abbruchhäuser weckt Assoziationen an Kirchenfenster und Heiligenbilder.

Die auf beiden Seiten bemalten Glasscheiben verwischen die Grenzen zwischen Gemälde und Skulptur ebenso wie zwischen Vorn und Hinten.

AUSSTELLUNG DER STADT LEONBERG

ERÖFFNUNG: SONNTAG, 24.03., 11:15 UHR