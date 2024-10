Leonbergs dunkle Seiten: Mit Fackeln durch die Altstadt

Leonberg im Dunkel der Geschichte

Bei diesem besonderen Stadtrundgang geht der Stadtführer Gerd Jenner folgender Sache auf den Grund: Wie haben unsere Vorfahren nachts gelebt?

„Tagsüber waren – und sind – die Leonberger schaffige und erfindungsreiche Menschen, die immer gerne etwas Neues wagen. Und nachts? Nachts war alles anders. Eine andere Welt tut sich auf. Es lohnt sich, die dunklen Seiten im alten Leonberg etwas aufzuhellen.

Mit Fackeln geht das am besten. Man sagt, alte Städte hätten viele dunkle Geheimnisse oder gar „ihre Leichen im Keller“. Ob das bei uns auch so ist? Was ist real, was Legende? Wovor hatten unsere Vorfahren Angst, wenn die Sonne untergegangen war? Wir werden es herausfinden. Spuk- und Räubergeschichten soll es geben und auch sonst könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Lichtscheues Gesindel? In der historischen Altstadt? Wer weiß… Aber auch von Gartenpartys, Liebesschwüren und Geniestreichen wird erzählt. Von erschreckender Dunkelheit, unsicheren Gassen und unzureichender Beleuchtung. Von vielbeschäftigten Nachtwächtern, Kerkerstrafen und Alkoholmissbrauch.

Leonberg ist vielseitig, war es schon früher. Auch bei Nacht. Oder gerade bei Nacht? Wir finden es heraus!“