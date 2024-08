Herzliche Einladung zum Konzert mit den Four Potatoes! Traditionelle Old Time Music der US-amerikanischen Einwanderer. Am Donnerstag, den 19. September, um 19 Uhr im Museumsgarten des Bauernhausmuseums Gebersheim. Karten zum Preis von 15€ gibt es an der Abendkasse (kein Vorverkauf).