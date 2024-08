DIE DREI

Malerei & Skulptur

Sie kennen sich seit den gemeinsamen Jahren an der Kunstakademie Stuttgart – 1971 bis 1976: Peter Degendorfer, Hans Mendler und Wolfgang Thiel. Schon einmal haben „Die Drei“ zusammen in Leonberg ausgestellt: „Restfigur“, 1981, in der Galerie Leon’Art. 42 Jahre später treffen sie sich für ein gemeinsames Ausstellungsprojekt wieder; dieses Mal im Galerieverein. Das Plakatmotiv dazu wurde spontan als Gemeinschaftskunstwerk kreiert.

„Interessant dabei zu beobachten waren die Impulse, aus denen die Kunststücke entstanden sind. Während Pit nahezu ganz impulsiv Farbe und Line herausarbeitet, ich als verkrusteter Bildhauer den Impuls vorwiegend aus der Gegenstandsform Figur und Eros hole, ist Hans derjenige, der beide Lager vereint, bzw. den Gegenstand aus dem Farbimpuls heraus entwickelt.“ (Wolfgang Thiel)

Vernissage:

Sonntag, 22. September, 11.15 Uhr, Galerieverein Leonberg