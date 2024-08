The city with the fur and other incidents. Heinrich Essig, his Leonberg dog, his town and his century

Kennen Sie Leonberg?

Stadtführung mit Gerd Jenner über den Leonberger Hundezüchter Heinrich Essig (1808 - 1887) in englischer und deutscher Sprache

Stadtführer Gerd Jenner begibt sich bei seinem Rundgang durch die Altstadt am Samstag, 28. September, auf die Spuren des Leonberger Hundezüchters Heinrich Essig. Los geht’s um 10.00 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz.

Zu Lebzeiten von Heinrich Essig hat sich die Oberamtsstadt Leonberg gewaltig verändert. Die Stadttore, die zur Zeit seiner Geburt abends noch geschlossen wurden, mussten der Stadterweiterung bald Platz machen, denn die Einwohnerzahl stieg rasch an. Der Bau der Eisenbahn brachte Industrie nach Leonberg und eine Ausdehnung Richtung Bahnhof. Heinrich Essig, allem Neuen gegenüber aufgeschlossen, nutzte das schnellere Verkehrsmittel zum Verschicken seiner Leonberger Hunde. Die entwickelten sich zum Exportschlager. Weitere Leonberger Zuchtbetriebe entstanden, sie profitierten vom Boom. 1895 gewannen diese Betriebe auf den Hundeausstellungen in Basel und München mehrere erste Preise, so dass die Lokalzeitung begeistert feststellte: „Es ist dies ein Beweis, dass Leonberg immer etwas Gutes aufweist“. Bei all den Neuerungen besann man sich auch stolz auf die gute alte Zeit; die steinernen Gedenktafeln am Keplerhaus oder am Schwarzen Adler zeugen davon.

Heinrich Essig gestaltete als Gemeinderat, als Gründungsmitglied vieler Vereine und als Unternehmer „sein Zeitalter“ tatkräftig mit.

Auf Wunsch zahlreicher internationaler Gäste findet diese beliebte Führung heute zum Großteil auch in englischer Sprache statt:

"The city with the fur and other incidents. Heinrich Essig, the Leonberg dog and what Leonberg can offer from its history. A guided tour through the historic town centre.

Our main attraction ist not made of stone, wood or plaster, but is very much alive. The Leonberg dog helped its hometown to international fame. Leonberg became in the 19th century something like the dog capital of Germany. This is the merit of the town councellor Heinrich Essig. In 1846 he bred the Leonberger. And we will have a closer look into his century, his life and of course his town. So welcome to a little stroll through the narrow lanes of medieval Leonberg and the wider streets of Heinrich Essigs time. There’s a lot to discover!"