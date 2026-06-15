Leonce & Lena

Prinz Leonce schwankt zwischen Langeweile, Melancholie und Depression: Mein Leben gähnt mich an, wie ein weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus.

Dazu steht ihm die Hochzeit mit einer Unbekannten bevor. Kurzerhand beschließt er mit seinem lebenslustigen Diener und Vertrauten Valerio aus dem Königreich zu fliehen. Unterwegs begegnet ihnen Prinzessin Lena, die wiederum mit ihrer Gouvernante Reißaus genommen hat. Leonce, der nicht weiß, wen er da vor sich hat, entdeckt in Lenas schöner Traurigkeit eine Verbündete. Durch das Zusammentreffen nimmt die Geschichte einen neuen Verlauf und beide wagen es zu glauben, zu lieben und zu hoffen …