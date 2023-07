Leonie Lastella | New Adult Summer

Eine einzige Nacht zerstört Nevahs bisheriges Leben: Sie und ihr Bruder Miller werden Zeugen eines furchtbaren Verbrechens, und Nevah muss mit ihrer Familie untertauchen – neue Namen, ein neues Zuhause, eine neue Vergangenheit. Ihr Bruder arrangiert sich scheinbar mühelos mit der Situation, Nevah aber kämpft mit Panikattacken und Heimweh. Und dann ist da noch ihr gutaussehender, ständig feiernder Nachbar Jackson, der sie mit seinen Sticheleien ganz wahnsinnig macht. Er weckt nicht nur ihre Streitlust, sondern sorgt bald für heftiges Herzklopfen. Wie kann sie ihm näherkommen, ohne sich und ihre Familie in Gefahr zu bringen?

New Adult Summer ist die neue Lesereihe der Buchhandlung Osiander in Esslingen und der Stadtbücherei Esslingen. Beliebte Autor:innen des Genres lesen, stellen sich bei Meet & Greets den Fragen ihrer Leser:innen oder präsentieren ihre neuesten Bücher – so lässt sich der Sommer doch am besten genießen!