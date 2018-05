Robert Schumann: Klaviersonate Nr. 2 g-Moll op. 22Fantasie C-Dur op. 17Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung

Leonie Rettig ist eine herausragende Pianistin, die zweifellos zu den interessantesten Nachwuchskünstlern dieser Tage gehört. Konzerteinladungen führten sie zu Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem MiTo Festival in Mailand, außerdem zum Oberstdorfer Musiksommer, dem Leipziger Klaviersommer und dem Internationalen Kammermusikfestival Viana do Castelo. Klavierabende gab sie u.a. in der Villa Massimo in Rom, in Portugal, Südafrika, der Ukraine, der Schweiz und Argentinien. Im vergangenen Jahr organisierte sie ein Benefizkonzert zugunsten der UNICEF, das sie gemeinsam mit Freunden und der Schauspielerin Katja Riemann im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie gab.Für ihr Debüt mit Orchester im Alter von vierzehn Jahren wählte sie das Klavierkonzert von Edvard Grieg. Es folgten Konzerte mit den Nürnberger Symphonikern unter Lancelot Fuhry und der Landeskapelle Eisenach unter Carlos Chamorro Moreno. 2016 brachte sie Ravels Konzert in G-Dur mit der Symphony Nova Scotia unter der Leitung von Bernhard Gueller zur Aufführung. Im März 2017 gab sie an der Universidad National de los Artes in Buenos Aires einen Meisterkurs. In der Saison 2018/19 freut sie sich besonders über eine Wiedereinladung nach Kanada zu mehreren Konzerten unter Bernhard Gueller.