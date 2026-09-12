Nach einem fulminanten Einstand kehrt das Leonkoro Quartet zurück mit drei Werken, in denen sich die Moll-Tonfarbe auf ganz unterschiedliche Weise verdichtet: In Beethovens c-Moll-Quartett op. 18/4 verbindet sich dramatischer Impuls mit prägnanter formaler Klarheit, Schostakowitschs 8. Streichquartett kreist um Erfahrung von Bedrängnis, Erinnerung und innerer Zerrissenheit, und Schuberts „Rosamunde“-Quartett entfaltet aus seiner lyrischen Grundhaltung jene stille Melancholie, die immer wieder ins Abgründige weist. So entsteht ein Programm von großer emotionaler Spannung und suggestiver Kraft.