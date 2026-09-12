Nach einem fulminanten Einstand kehrt das Leonkoro Quartet zurück mit drei Werken, in denen sich die Moll-Tonfarbe auf ganz unterschiedliche Weise verdichtet: In Beethovens c-Moll-Quartett op. 18/4 verbindet sich dramatischer Impuls mit prägnanter formaler Klarheit, Schostakowitschs 8. Streichquartett kreist um Erfahrung von Bedrängnis, Erinnerung und innerer Zerrissenheit, und Schuberts „Rosamunde“-Quartett entfaltet aus seiner lyrischen Grundhaltung jene stille Melancholie, die immer wieder ins Abgründige weist. So entsteht ein Programm von großer emotionaler Spannung und suggestiver Kraft.
Leonkoro Quartet
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
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Konzerte & Live-Musik