„Leoparden küsst man nicht“ gilt als eine der besten Screwball-Komödien aller Zeiten. Auftritt Professor Dr. David Huxley (Cary Grant): Der weltfremde Paläontologe hat viele Jahre damit zugebracht, das Skelett eines Brontosauriers zu rekonstruieren. Nur ein Knochen fehlt noch zur Vollendung seines Lebenswerks. Doch dann kreuzen die temperamentvolle Millionenerbin Susan (Katherine Hepburn) und ihr Leopard „Baby“ seinen Weg. Jetzt bricht das Chaos in Davids Leben und er gerät von einer peinlichen Situation in die nächste. Auch der kostbare Knochen bleibt unauffindbar. Der Regisseur Peter Bogdanovich, der den Film zu seinen Lieblingsfilmen zählt, drehte 1972 mit „Is’ was, Doc? eine Hommage an Leoparden küsst man nicht.

Einmal im Monat will das PROJEKT CINEMA CENTRAL ein Wiedersehen und Neuerleben eines Filmklassikers auf großer Leinwand ermöglichen.

Das Publikum darf sich auf eine mit viel Herzblut kuratierte Filmauswahl freuen. Und das an einem legendären Ort: Das Central Theater ist das älteste erhaltene Lichtspielhaus Süddeutschlands mit einem Kinosaal, der mit originalen Details aus den 20iger Jahren und seinem einzigartigen Flair bezaubert.