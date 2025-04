Oha! Die Leopold Kraus Wellenkapelle ist wieder unterwegs! Die Leopold-Wer-Kapelle???

Sollten Sie tatsächlich zu jenen gehören, die diesem Hidden Champion mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen an dieser Stelle zum ersten Mal begegnen, dann dürfte wohl auch Ihnen bereits dämmern, dass es sich bei der Wellenkapelle nicht um das nächste große Ding handelt. Und damit liegen Sie goldrichtig. Denn bei den Kings of Black Forest Surf werden Sie unter Garantie nicht von handzahmen, hochgepushten Showbiz-Marionetten verarscht. Im Gegenteil! Ambitioniert, ungeniert und beinahe immer geschmackvoll zelebriert dieses Freiburger Ausnahmequartett seit mehr als zwei Jahrzehnten in und abseits der Metropolen ihre gänzlich eigene Version der Teenager-, Halbstarken- und sonstiger Außenseiter-Musik des letzten Jahrhunderts, welche angesagter ist denn je. Hier wird - und das ganz bestimmt ohne Schwimmflügel - in den schwierigen Gewässern von instrumentalem (aber teilweise auch gesungenem!) 60s Rock‘n‘Roll sowie extrem tanzbarem 60s Beat & Surf ziemlich weit rausgeschwommen, wobei in so mancher Heckwelle auch immer wieder mal ein Schuss 70s Kraut (-Saft) mit aufspritzt.

Wie bitte? Das gehe doch gar nicht alles zusammen, sagen Sie? Doch das geht. Und wie!

Willkommen bei der Leopold Kraus Wellenkapelle