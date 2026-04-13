Leopoldo Lipstein - Konzert Pianist

Ein besonderer Klavierabend zwischen Bach, Beethoven und Brahms sowie zwischen den musikalischen Welten in England, Spanien und Ungarn erwartet Sie.

Der Klavierabend wird mit der englischen Suite Nr. 4, BWV 809, von J. S. Bach eröffnet. Diese Barocke Suite besticht durch ihre tänzerische Eleganz. Darauf folgt L. v. Beethoven Sonate Op.2 Nr. 3 in C-Dur, ein jugendliches, aber dennoch kraftvolles Werk, das die Brillanz und dramatische Tiefe des jungen Beethoven offenbart.

Nach der Pause entführt uns Enrique Granados mit vier seiner spanischen Tänze op.37 in die leidenschaftliche Welt Spaniens, gefolgt von der mitreißenden Energie von Johannes Brahms Ungarischen Tanz Nr.6. Den krönenden Abschluss bilden zwei Stücke aus Mendelssohns Bühnenmusik zu „Ein Sommernachtstraum“, der festliche Hochzeitsmarsch und der bezaubernde Elfenreigen.