LEPROUS kehren zurück! Mit ihrem Album „Melodies Of Atonement“ schlugen die norwegischen Prog-Visionäre Ende 2024 ein weiteres faszinierendes Kapitel auf und bringen ihre unvergleichliche Live-Energie endlich wieder auf die Bühnen Europas. Unterstützt werden sie dabei von ihren Special Guests Gåte und Royal Sorrow. Fans in Deutschland dürfen sich auf sechs exklusive Shows im November freuen – ein Erlebnis, das man nicht verpassen darf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 haben LEPROUS bewiesen, dass sie sich nie wiederholen.

Mit jeder Veröffentlichung erkunden sie neue Klangwelten, brechen Genregrenzen auf und begeistern Fans mit einer einzigartigen Mischung aus Intensität, Virtuosität und emotionaler Tiefe. „Melodies Of Atonement“, ihr mittlerweile achtes Studioalbum, markiert einen weiteren mutigen Schritt nach vorn: reduzierter, direkter und kompromissloser als je zuvor. Die orchestralen Elemente weichen einem Sound, der sich vollkommen auf das Zusammenspiel der Band konzentriert. „Dieses Album ist für uns das stärkste, das wir je gemacht haben“, sagt Frontmann Einar Solberg, „Wir wollten uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf unsere Stärken, und die Emotionen so pur wie möglich transportieren.“ Das Ergebnis ist ein Album, das sich frisch und modern anfühlt, mit elektronischen Elementen spielt und gleichzeitig die brachiale Energie früherer Werke auf eine neue Art kanalisiert.

Das neue Album ist härter als sein Vorgänger „Aphelion“, aber nicht im klassischen Metal-Sinne. Vielmehr entfaltet die Musik ihr Gewicht genau dort, wo es nötig ist. Hymnenhafte Songs wie die erste Single „Atonement“ oder „Silent Walking Alone“ versprechen eindringliche Live-Momente, in denen sich melancholische Schönheit und rohe Kraft zu einer explosiven Einheit verbinden.

Wer LEPROUS schon einmal live erlebt hat, weiß, dass sie keine gewöhnliche Band sind. Ihre Shows sind mehr als Konzerte: Sie sind eine emotionale Achterbahnfahrt, eine Mischung aus technischer Perfektion, unbändiger Energie und der unverwechselbaren Stimme von Solberg, die jeden Raum in ihren Bann zieht. Von atmosphärischer Melancholie bis hin zu unbändiger Wucht: LEPROUS nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise, die tief berührt und lange nachhallt. Mit „Melodies Of Atonement“ und einer neuen, kraftvollen Setlist im Gepäck, wird diese Tour eine der intensivsten und eindrucksvollsten, die die Band je gespielt hat. Wer nach einer Live-Erfahrung sucht, die mitreißt, bewegt und atemlos zurücklässt, sollte sich diese Shows im November nicht entgehen lassen.