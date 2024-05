16:00, 17:00 und 18:00 Uhr Entspannungsmethoden und Aktivierung mit BrainGym

Am Samstag, den 08. Juni veranstalten wir die zweite Lange Lernnacht unter dem Motto „Lernen für Nachteulen“ in der Stadtbibliothek. Wir haben an diesem Tag regulär von 10 bis 14 Uhr für alle geöffnet, im Anschluss ist für alle Lernenden von 14 bis 23 Uhr offen. Essen und Trinken ist normalerweise in der Bibliothek nicht erlaubt, an diesem Tag machen wir aber eine Ausnahme. Zur Begrüßung gibt es nämlich für jede*n eine kleine Snacktüte mit Nervennahrung und ein Getränk.

In verschiedenen Lernzonen habt ihr die Möglichkeit, auf die Prüfungen vorzubereiten. Im Café Stadtgespräch und im 2.OG ist Platz für Gruppenarbeiten. Im 3.OG und 4.OG kann einzeln gelernt werden. Das 1.OG wird zur Ruhezone umfunktioniert. Hier kann mit Entspannungsmusik an mehreren Hörstationen eine kurze Pause eingelegt werden. Außerdem könnt Ihr jeweils um 16:00, 17:00 und 18:00 Uhr mit Christina Deutschle zu Klangschalenmeditation abschalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Büchertische mit aktuellen Lernhilfen ergänzen das Angebot. Die Ausleihe ist in dieser Zeit nur an den Selbstverbuchern möglich.