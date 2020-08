Leroi - Herzer Duo

Das Duo Leroi / Herzer haben die Mission des Tangos verinnerlicht: In zahlreichen Konzerten haben sie den Tango in seiner reinen und traditionellen Form gespielt, studiert, durchdrungen und geatmet. Und sie sind von virtuosen Interpreten des Genres zu sensiblen Komponisten gereift, die seit ihrem dritten Album "Deux Nous" ihre eigene Stimme erheben - mit Eigenkompositionen, die variantenreich, überraschend und oft auch augenzwinkernd die vielfältigen Abzweigungen des Tango-Stammbaums durchspielen: Vom Tango Clásico bis zum als "Far West" klassifizierten "Django's Tango", vom Finnischen Tango bis zu den launischen Tango-Cousinen Vals und Milonga.

Leroi / Herzer präsentieren in ihren Konzerten eine wunderbare Mixtur aus Klassikern und Eigenkompositionen, aus Freude, Trost und Lebensklugheit in musikalischer Form - übrigens auch begleitet von unübertroffen lakonischen Kommentaren zur Geschichte der einzelnen Stücke.

Ja, das Leben ist traurig, aber so traurig nun auch wieder nicht.

Besetzung:

Laurent Leroi - Akkordeon

Michael Herzer - Kontrabass