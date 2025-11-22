2+2 = 4? Nicht bei Les Égarés: Wenn sich die beiden Duos Sissoko (Kora) / Ségal (Cello) und Peirani (Akkordeon) / Parisien (Saxophon) verbinden, entsteht ein einziger, fließender Klang, der jede Form von egoistischem Wettbewerb verachtet.

Grenzenlos erscheinen die Möglichkeiten: Jazz, Folk, Kammermusik, Avantgarde – das alles, und doch nichts davon. Die vier Musiker kreieren ihren ganz eigenen musikalischen Kosmos. Pulsierende Rhythmen, zarte harmonische Interaktionen und sich ineinander verflechtende Melodien erklingen dort, wo man, wie Vincent Ségal sagt, »geht, ohne zu wissen, wohin man geht, sich treiben lässt und sich dem Vergnügen des Verlorenseins hingibt«. Verlieren Sie sich und seien Sie dabei, wenn sich Les Égarés nach Weikersheim verirren!

Ballaké Sissoko, Kora

Vincent Ségal, Cello

Vincent Peirani, Akkordeon

Émile Parisien, Saxophon

Dieses Konzert wird unterstützt von bdtronic