»Der Widerspenstigen Zähmung«

nach William Shakespeare

Jean-Christophe Maillot Choreografie

Dmitrij Schostakowitsch Musik

Ernest Pignon-Ernest Bühne

Augustin Maillot Kostüme

Les Ballets de Monte-Carlo

Sie küssen und sie schlagen sich: Shakespeares Komödie um die widerspenstige Katharina und ihren »Bezwinger« Petruchio wurde durch John Crankos Ballettfassung in Stuttgart zum Klassiker. Aus Monte-Carlo kommt nun eine moderne, so elegant wie sinnliche Adaption von Jean-Christophe Maillot, der die umstrittene Mär von der gezähmten Braut aus der frauenfeindlichen Ecke holt und als turbulente Liebesgeschichte zweier unbeugsamer Freigeister inszeniert.

Zur rasanten, satirischen und immer wieder hochromantischen Musik Dmitrij Schostakowitschs tobt der Kampf der Geschlechter hier im hellen Minimalismus eines modernen Ambientes. Maillots Version feierte ihre viel beachtete Premiere 2014 beim Bolschoi-Ballett und verbindet nun in der subtilen Erzählkunst des Choreografen die bekannten Moskauer Tugenden wie stürmische Sprünge und gewagte Hebungen mit der authentischen Natürlichkeit seiner eigenen Kompanie aus Monte-Carlo. In feinen, lyrischen Linien glänzt das zweite Liebespaar, in schräger Groteske geriert sich das Nebenpersonal, und mit den temperamentvollen Pas de deux für Katharina und Petruchio erweist sich der französische Choreograf erneut als Meister der Charakterisierung und als ein Poet der komplizierten, innigen Beziehungen.