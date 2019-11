Les Barbeaux aus dem südfranzösischen Languedoc stehen seit 2005 für stimmungsvolle Chansons mit vom Akkordeon getragenen Melodien, Gypsy-, Folk- und Ska-Einflüssen und treibenden Rock’n’Roll-Riffs. Mittlerweile hat die Band mehr als 600 Konzerte in ganz Europa gegeben und 2017 ihr sechstes Album „Deracines“ veröffentlicht. Pascal Tenza (acc, perc, voc), Gabriel Dessaux (vi), Jean Dona (g, Oud), Romain Maraval am Schlagzeug und Ludovic Criado am Bass erzählen in ihren Eigenkompositionen in französischer und spanischer Sprache humorvolle Geschichten über Liebe, Reisen, Untreue und Freiheit. Die Songs voller Energie und Leidenschaft laden unweigerlich zum Tanzen ein.

Die ekstatische Bühnenshow gilt als Markenzeichen des Quintetts und erinnert ein wenig an die legendären Les Négresses Vertes bzw. an Les Yeux d’la Tête. Ausdrucksstarker Gesang, filigrane Violinen- und Gitarrensoli, eine herrlich groovende Rhythmus-Sektion („Lo Siento“) – gekonnt werden hier die unterschiedlichen Musikgenres zu einem wilden Cocktail voller Poesie, Einfühlsamkeit und Humor gemixt. Die Gefühle von himmelhochjauchzend bis melancholisch erzeugen eine mitreißende, tanzbare Atmosphäre und sind ohne Zweifel „…ein Heilmittel gegen den Trübsinn“ (Paul Eric Laures, Magsud, édition 2011).