Les Bons Amis

Zwei französische Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt des klassischen Chansons.

Im Zentrum steht der Sänger Thierry Saladin, dessen leicht herbe, charismatische Stimme ideal geeignet ist, sowohl gefühlvolle Balladen als auch mitreißende, stürmische Uptempo-Stücke eindrucksvoll zu interpretieren.

Sensibel und stilvoll begleitet von Jean-Pierre Barraqué entfalten die Lieder eine besondere Tiefe und Authentizität. Jede Note, jede Nuance ist geprägt von musikalischem Feingefühl und großer Ausdruckskraft.

Man spürt sofort, dass Thierry nicht nur singt, sondern das, was er interpretiert, auch innerlich erlebt. Gerade die impulsiven Chansons bringt er durch ausdrucksstarke Mimik und Gestik so intensiv auf die Bühne, dass Sprachgrenzen verschwinden:

Man muss kein Französisch verstehen – man fühlt, worum es geht.