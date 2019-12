Les Chlöchards - Rock’n’Roll Vagabonds

Es gibt Bands, die schaust du dir wegen der Musik an. Dann gibt es Bands, die schaust du dir wegen der Show an. Und dann gibt es Bands, wenn auch nur ganz selten, bei denen du dich fragst, weshalb bin ich jetzt eigentlich hier? Nicht weil sie dich langweilen, sondern weil du nicht mehr sagen kannst, was dich mehr umhaut: dieses Schauspiel auf der Bühne oder diese Musik, die du so noch nie gehört hast. In einer Mischung aus Rock-Konzert mit großen Gesten, kleiner Bühne, Stand-Up-Conférence und zwerchfellerschütternder Clownerie zerlegen die Clöchards die Rock- & Popgeschichte in ihre Einzelteile und erfinden sie mit viel Charme und Virtuosität wieder neu. Dabei lassen sie keinen Stein auf dem anderen und überraschen sogar hartgesottene Musikfans mit Versionen, die den Originalen die Schau stehlen. In Designer-Klamotten à la Parkbank und mit Hilfe ihres Sperrmüll-Instrumentariums begeben sie sich gemeinsam mit dem Publikum auf einen wilden Fortissimo-Ritt durch verschiedenste Stile.