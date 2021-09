Les Derhosn

„Nach uns die Zukunft“ schwelgt in der guten alten Zeit, weil – so schön wie früher war es eh noch nie und träumt vom bunten Morgen in Zeiten globaler Verblödung, immer auf der Suche nach dem Heute in dir, in mir, im Geist der Zeit.

„Nach uns die Zukunft“ ist das Jubiläumsprogramm zum 30-jährigen.

Ein Kabarett/Comedy/Konzertmix, virtuos, abgedreht, berührend, authentisch und natürlich saulustig ! Wie immer eher französische Küche als Mac Donalds, wie immer in Münchner Bayrisch, aber auch für den individuellen Hannoveraner gut verständlich, Lieder und Geschichten über den hinterlistig lauernden Alltag in Liebe, Leben, Leiden, Lust und Musik die man so mal wieder nicht erwartet hätte ...

Scheiße Baby, mia wean oid ...