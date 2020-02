Les enfants terribles (Kinder der Nacht)

Paul und Lisa sind jugendliche Geschwister, durch Selbstisolation und Ausgrenzung in ihrer eigenen Welt gefangen, die sie als „Das Zimmer“ bezeichnen. Sie sind vollkommen aufeinander bezogen und jeder Einfluss von außen bringt die ohnehin schwierige Balance in bedrohliche Schieflage. Diese gerät ins Kippen, als Pauls Geliebte Agathe und Gérard in das geheimnisvolle Spiel der beiden hineingezogen werden. Lisa spinnt ein verhängnisvolles Netz aus Liebe und Betrug. Sie manipuliert drei Menschen durch ihre Flucht in die Illusion, die gemeinsam mit ihrem Bruder geschaffene magische Welt sei unzerstörbar. Was als Spiel begann, endet in Tod und Zerstörung …

Text von Susan Marschall und Philip Glass nach Motiven aus dem gleichnamigen Roman von Jean Cocteau

Les Enfants Terribles

An Opera By Philip Glass

Based on the story by Jean Cocteau

Adaption by Philip Glass and Susan Marshall

© 1996 Dunvagen Music Publishers Inc. Used by Permission

