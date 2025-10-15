Les For me-dables

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Swing, Bossa Nova & Chansons auf Französisch

Stilvoll, charmant und ein bißchen retro: „Les For me-dables“ interpretieren weltbekannte Stücke wie „C’est si bon“, „La mer“ oder „Petite Fleur“ und weitere Juwelen aus der reichhaltigen Schatzkiste des französischen Chansons.

Die vielseitigen Musiker wandern gekonnt und mit an steckender Freude zwischen verschiedenen Genres und spannen dabei einen breiten Bogen von Swing über Musette bis hin zu Bossa Nova.

Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Konzert voller musikalischer Entdeckungen und Poesie, das noch lange nachklingt.

Marc Delpy - Gitarre/Gesang

Franco Ferrero - Akkordeon

Andry Tatarinets - Kontrabass

Harald Schneider - Saxofon

