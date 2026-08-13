Live-Konzert bei Vivat Lingua! mit dem Trio „Les Gâteaux".

Am 25.09. lädt das Sprachinstitut Vivat Lingua! an der Blauen Brücke zum Konzert: Das Trio „Les Gâteaux" macht mit ihrer Musik und ihrem Gesang in 8 Sprachen kulturelle Vielfalt auf einzigartige Weise erlebbar.

Die Musiker selbst bezeichnen ihr abwechslungsreiches Crossover-Programm aus Chansons, Tango, Rock und Folklore liebevoll als „musikalische Sahnestücke". Begleitet wird der Abend von Sprachtrainer:innen, die zu den Stücken in der jeweiligen Sprach ein paar einleitende Worte sagen. So wird der Abend zu einer echten Hommage an die sprachliche und kulturelle Vielfalt unserer Welt.