Les Gâteaux

Vivat Lingua! Friedrichstraße 18, 72072 Tübingen

Live-Konzert bei Vivat Lingua! mit dem Trio „Les Gâteaux".

Am 25.09. lädt das Sprachinstitut Vivat Lingua! an der Blauen Brücke zum Konzert: Das Trio „Les Gâteaux" macht mit ihrer Musik und ihrem Gesang in 8 Sprachen kulturelle Vielfalt auf einzigartige Weise erlebbar.

Die Musiker selbst bezeichnen ihr abwechslungsreiches Crossover-Programm aus Chansons, Tango, Rock und Folklore liebevoll als „musikalische Sahnestücke". Begleitet wird der Abend von Sprachtrainer:innen, die zu den Stücken in der jeweiligen Sprach ein paar einleitende Worte sagen. So wird der Abend zu einer echten Hommage an die sprachliche und kulturelle Vielfalt unserer Welt. 

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Vivat Lingua! Friedrichstraße 18, 72072 Tübingen
Konzerte & Live-Musik

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