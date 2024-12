Les Misérables – Die Wütenden

In Victor Hugos Gesellschaftsepos „Les Misérables“ geraten Menschen unter Stress. Das vielfältige Elend, in dem sie leben, wirkt intuitiv wie eine übermächtige Gravitationskraft, vor allem in moralischer Hinsicht. Doch längst nicht alle Menschen in Not, verhalten sich mies. Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit sind möglich. Soziale Ausgrenzung auf Grund identitärer Zuschreibungen sind Verstöße gegen den Sozialvertrag, der seit 1789 gilt. Doch gilt der auch heute noch, in den vermeintlich so berüchtigten französischen Vorstädten?