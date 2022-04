Das Duo Garufa präsentiert: „Tango und seine verschiedenen Formen“. Die Sängerin Catalina Sophie und der Gitarrist Julián Croatto, zwei Musiker mit südamerikanischen Wurzeln (Río de la Plata), laden uns ein, die weite Welt des Tangos zu entdecken.

Sie mit einem Hintergrund in Jazz und er in klassischer Musik, trafen sich 2019 in Berlin auf der Suche nach einem musikalischen Projekt, das ihre familiäre Herkunft aus Uruguay und Argentinien sowie ihre Liebe zu diesem reichen kulturellen Erbe widerspiegelt. Gemeinsam haben sie es geschafft, einen eigenen Sound als Duo zu entwickeln, der Tangos, Milongas und Walzer symbiotisch in ihrem Repertoire verbindet. Tänzerische sowie musikalische Elemente aus anderen Genres sorgen für ein abwechslungsreiches Musikerlebnis, bei dem der unverwechselbare Klang des Tangos stets präsent bleibt.

Eine Veranstaltung des Eine-Welt-Zentrums anlässlich des Festival Latino und des Cine-Latio.

Veranstalter: Argentinien Gruppe Rhein-Neckar

