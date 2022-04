Tygapaw + Ahmed Baba

Die jamaikanische DJ, Producer*in und multidisziplinäre Künstler*in Dion McKenzie, aka. TYGAPAW, ist ohne jeden Zweifel eine der aufregendsten Figuren in der aktuellen elektronischen Musikszene weltweit.

Nicht nur durch McKenzies einzigartigen Ansatz, jamaikanische Musik und Kultur in das eigene Werke einfließen zu lassen, sondern auch durch den unermüdlichen Einsatz für die Queer- und Trans*-Community ist McKenzie eine der tragenden Säulen der Queer- und Techno-Szene in New York. Mit einer Live-„Techno-Opera“ erschafft McKenzie einen immersiven Raum, in dem sich die musikalischen Einflüsse und kreativen Visionen der Künstler*in ohne jegliche Grenzen entfalten können. Wir freuen uns riesig, TYGAPAWSs exklusive A/V-Live-Show als ein weiteres großes Highlight im Programm des diesjährigen Queer Festivals zu präsentieren.

Ahmad Baba ist ein in Berlin lebender libanesischer multidisziplinärer Performer. Mit Ilk عِلْق untersucht Ahmad Queerness aus einer queeren arabischen Perspektive und spürt den Wurzeln des queeren Lebens in arabischen und muslimischen Gesellschaften seit Jahrhunderten nach. Wir begeben uns mit ihm auf eine visuelle Reise: ein Experiment darüber, wie Queerness zu einer Form des Kolonialismus geworden ist, der so vielen Identitäten aufgezwungen wird, die nicht unbedingt unter diesen Begriff fallen, sich aber aufgrund der fehlenden Entwicklung ihrer eigenen individuellen und kollektiven queeren Existenz zu ihm hingezogen fühlen.

Camie Klein studiert Kunst an der HfG Offenbach und veröffentlicht ihr Magazin LISTEN, das sich mit der Geschichte von Ballroom auseinandersetzt. Es stellt außerdem sechs Personen der deutschen Ballroom Szene vor, die den Leser*innen es ermöglicht die Individuen die für die Kultur einstehen kennenzulernen. Auch in Deutschland entwickelt sich seit einigen Jahren eine gelebte Ballroom Szene, die vielen Menschen einen Ort bietet, an dem sie gesehen, akzeptiert und geiert werden.

Bitte besuchen Sie vor dem Veranstaltungsbesuch unsere tagesaktuelle Informationsseite, um sich über die in unserem Haus geltenden Corona-Regelungen zu informieren: www.karlstorbahnhof.de/covid-19