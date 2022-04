Das Jahr 2011 brachte Rebecca Black schlagartig auf Radar im internationalen Musikzirkus. Ihr Hit „Friday“ ging viral und wurde von mehr als 150 Millionen Menschen weltweit gesehen.

Doch es ist das Jahr 2021, in dem Rebecca Black der Popkultur ihren Stempel aufgedrückt hat. Ein Jahr nach ihrem offziellen Coming out wurde sie mit Preisen geradezu überhäuft und kann sich nun unter anderm mit einer Gold-Zertifizierung der Recording Industry Association of America (RIAA) schmücken. Neben ihrer Musikkarriere engagiert sich Rebecca Black für mentale Gesundheitsinitiativen und die queere Community. Auf ihrer allerersten Europäischen Headliner-Tour ist sie im Rahmen des Queer Festivals bei uns zu erleben.

***

RIAA Gold selling artist Rebecca Black announces her first-ever European Headline Tour, “Rebecca Black Was Here” kicking off on May 2nd 2022 in Brussels, Belgium.

In 2011, Black’s viral hit “Friday” was viewed by more than 150 million people worldwide and became the fastest-growing song and video that year; but 2021 is the real year Rebecca Black solidified her stamp on pop culture. With a new RIAA Gold certification under her belt. One year after coming-out on the “Dating Straight” podcast, Rebecca Black performed on the GLAAD Media Awards. She also proudly received the honor of Variety’s “Power of Pride” 2021 list, Logo30, Bustle’s Pride Yearbook & more. In her leisure, Rebecca advocates for anti-bullying, mental health initiatives and the LGBTQ+ community, across recent partnerships with the AdCouncil, GLAAD, and Best Buddies.

Bitte besuchen Sie vor dem Veranstaltungsbesuch unsere tagesaktuelle Informationsseite, um sich über die in unserem Haus geltenden Corona-Regelungen zu informieren: www.karlstorbahnhof.de/covid-19