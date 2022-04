Contact-Jam

Seit März 2000 gibt es im TiKK eine regelmäßige Contact-Improvisations-Jam. Hier treffen sich bewegungsbegeisterte Leute und tanzen Contact-Improvisation oder improvisieren frei.

Contact-Improvisation ist eine Form des zeitgenössische Tanzes. „Contact“ ist Tanz mit einem Partner/in in Körperkontakt. „Contact“ ist ein Spiel mit Gleichgewicht und Balance, ist tanzen mit dem ganzen Körper und mit allen Sinnen. „Contact“ heißt, sich auf direkte, spielerische Art erleben, begegnen und ausdrücken. Die Contact-Improvisation hat sich vor mehr als vierzig Jahren in den USA entwickelt und ist seit vielen Jahren in der europäischen Tanzszene etabliert.

Contact-Jams sind offene Veranstaltungen, bei denen ohne Anleitung gemeinsam getanzt und improvisiert wird.

„Contact“-Gäste und an „Contact“ interessierte Leute sind jederzeit willkommen.

Das Contact-Team: Alexandra Holten, Georg Jung, Ocean Rebekka von Benten

Infotelefon: 06221-8729391

Mitglied im Freien Theaterverein Heidelberg e.V.