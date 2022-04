Ein Abend mit Phenix! Sie ist Aktivistin, Model und seit 2018 Host des Podcasts „Freitagabend“.

Auf Instagram, in Interviews und überall sonst, wo sie die Möglichkeit bekommt, spricht Phenix über Trans*rechte, das eigene Körpergefühl, Dating, Feminismus, das Patriarchat. In ihrem ersten Buch „Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau“, macht sie deutlich, wie sehr Sprache unser Denken prägt, was es heißt, die eigene Identität abgesprochen zu bekommen und wie uns Zuschreibungen und Vorgaben zu Männlichkeit und Weiblichkeit beeinflussen. Mit radikaler Offenheit schildert sie den Leser*innen ihre Geschichte als Transfrau in Deutschland und wirft das gesellschaftliche Verständnis von „normal“ und „anders“ über den Haufen.

Diversität ist die wahre Normalität in unserer Gesellschaft.

