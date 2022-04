Zehn Jahre nach der letzten Platte reist das Kollektiv rund um den Sänger und Produzenten Fabian Fenk endlich wieder “Zurück in die Zukunft”.

Mit eklektischen Sounds zwischen Indie-Folk und Electronica und den futuristischen Themen ihres neuen Albums “I Love U I Do” gehen Bodi Bill im Mai 2022 auf Tour.

Was die Band schon immer auszeichnete: die Freude am Experiment, die gegenseitige kreative Motivation, die unbedingte Neugier. Vor gut zwei Jahren haben Bodi Bill den Faden wieder aufgenommen und mit der Arbeit an neuer Musik begonnen. Seitdem sind nicht nur melancholisch-windschiefe Superhits wie “What If” oder “Kiss Operator” entstanden; kaum hatte die Band sich erneut zusammengefunden, löste sie ihre Strukturen auch schon wieder auf. Zugunsten eines offenen Kollektivs, das Bodi Bill weniger zu einem Trio als vielmehr zu einer Art Mind Map des Musizierens macht.

Als Knotenpunkte in einem unregelmäßig geknüpften Netz führen Bodi Bill die Energien nun wieder zusammen. Mit neu gefundener Gelassenheit werden alte Arbeitsweisen und interne Strukturen über den Haufen geworfen, fordern sie sich heraus und stellen eher Gegenfragen als Antworten zu geben. Dadurch entsteht ein gegenwärtiger Soundtrack unserer fluiden, fragmentarischen Welt.

