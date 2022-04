2022 kommt Kate Nash nach Deutschland! Die englische Singer-Songwriterin ist für einige Termine auf dem europäischen Festland auf Tour und hat neues wie altes Material im Gepäck. Nicht verpassen!

Kate Nash hat mit ihrem Gemisch aus Indie, Pop, Rock und ihrem britischen Akzent die Massen verzaubert. Mit ihrer Single “Foundations” schaffte sie den Durchbruch, Songs wie “Mouthwash”, “Pumpkin Soup” und “Do-Wah-Doo” festigten ihren Status als international bekannte Musikerin.

Kate Nash wurde 1987 in London geboren. Als Kind lernte sie Klavierspielen, später besuchte sie die Londoner BRIT School. Etwa zwei Jahre nach ihrem Karrierestart veröffentlichte sie 2007 ihr Debütalbum “Made of Bricks”, das Goldstatus in Deutschland Platin in Großbritannien erreichte. Es bescherte ihr 2008 zudem diverse Preise, darunter den NME Award, BRIT Award oder UK Video Music Award. Das zweite Album “My Best Friend Is You” erschien 2010. Weiter ging es mit “Girl Talk” 2013, ehe sie 2018 die vierte Platte “Yesterday Was Forever” über eine Crowdfunding-Kampagne finanzierte. Auch im Fernsehen ist die Musikerin seit 2012 regelmäßig anzutreffen, die ursprünglich nicht Musikerin, sondern Schauspielerin werden wollte.

Nachholtermin für den 25.09.19, 16.06.20 & 06.05.21.

