Vor sechs Jahren veröffentlichte Peaches ihr letztes Studio-Album.

Die vergangenen sechs Jahre waren aber keineswegs der Entspannung gewidmet, sondern gehörten zu den arbeitsreichsten und produktivsten in ihrer Karriere als Filmemacherin, Musikerin, Produzentin und Performance Artist. Gefeierte Theaterproduktionen, ihr Filmdebut beim “Toronto International Film Festival”, die Veröffentlichung ihres ersten Buchs – Peaches hatte nie genug und wurde während ihrer “Auszeit” mit mehr künstlerischen Auszeichnungen bedacht als je zuvor. Diese unglaubliche Betriebsamkeit sollte jedoch keine große Überraschung sein. Wir sprechen über Peaches, eine Künstlerin, die es geschafft hat, die Mainstream-Popkultur in riesigem Maße zu beeinflussen, obwohl und weil sie ständig deren Grenzen überschreitet. Damit gibt sie immer wieder einen kühnen Weg vor, auf dem ihr unzählige Künstler*innen folgen. Wir freuen uns riesig auf die Gelegenheit, eine solche ikonische Künstler*innenpersönlichkeit endlich live in Heidelberg zu präsentieren.

