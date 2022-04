Come Together ist ein offenes interkulturelles Theaterangebot in Heidelberg.

Der Theatertreff wurde 2015 gegründet. Unser Ziel war es damals, ein Theaterangebot für junge Geflüchtete in Heidelberg anzubieten. Mittlerweile mischen sich Personen in unterschiedlichem Alter und mit verschiedensten Hintergründen jede Woche immer wieder neu und anders zu einer vielfältigen Gruppe zusammen.

Der Spaß am gemeinsamen Theaterspielen steht jeden zweiten Montag an erster Stelle: Übungen und kleine Spiele aus Theater und Erlebnispädagogik mischen sich mit theaterpädagogischen Methoden, lassen einen Schutzraum entstehen, der das kreative Experimentieren und Begegnungen auf besondere Art ermöglicht.

Jede*r ist willkommen, sich unter unsere bunte Gruppe zu mischen!

Zur Organisation:

Bei jedem Treff gibt es ein Anleitungsteam bestehend aus zwei Personen, die eine Einheit gestalten – meist (angehende) Theaterpädagog*innen. Es ist jederzeit möglich, aufs Neue einzusteigen, da die Einheiten in sich abgeschlossen sind. Alle Anleiter*innen bringen sich ehrenamtlich bei Come Together ein. Mittlerweile übernehmen auch Teilnehmer*innen der ersten Stunde kleine Anleitungsanteile.

In den vergangenen Jahren hat die Gruppe sich bei unterschiedlichen Aktionen eingebracht, z.B. bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus beim IZ Heidelberg oder beim Run4Unity.

