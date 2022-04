Zu wissen was war

Ist zu wissen weswegen

Ist zu wissen wofür

Ist zu wissen wogegen

Wer schreibt heute noch Lyrik und wer liest sowas schon?

Fabian Leonhard schreibt sie – und es lesen ganz schön viele. Nicht als Pflichtlektüre im Deutschunterricht, sondern auf Instagram (@fabian.leonhard), an Berliner Hauswänden und jetzt auch in seinem Gedichtband „Glücksjäger“ (2020, Trabanten Verlag). Seine Texte handeln vom Großstadtleben, der Liebe und von der Zeit zwischen den Freiheiten des Studierendenlebens und der drohenden Arbeitswelt. Sie sind eine Mischung aus Alltagsbeobachtungen und einer lyrischen Verarbeitung des tagespolitischen Geschehens. Dabei kritisieren sie nicht nur, sondern machen auch Mut: Das Leben steckt voller Wunder. Und es fängt gerade erst an.

In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre trifft Fabian Leonhard auf Querfeldein Heidelberg e.V., eine studentische Initiative, die Gesprächsveranstaltungen organisiert und moderiert. Wir wollen Fabian Leonhard persönlich kennen lernen, in einem kleinen Kreis auf einer Bühne. Wir wollen mit ihm darüber reden, wie er dazu gekommen ist, Lyrik zu schreiben, Hauswände zu bekleben und selbst kleine Filme zu drehen, wie er letztendlich auch Verleger des Trabanten Verlag geworden ist und was wir von ihm in den nächsten Jahren alles noch erwarten dürfen.

Die Veranstaltung ist Teil unserer Literaturreihe „Perspektiven“ und wird gefördert vom Deutschen Literaturfonds aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Programm „Neustart Kultur“.

Die Pandemie hat uns alle mehr denn je auf uns selbst und unser engeres Umfeld zurückgeworfen. Mit „Perspektiven“ laden wir darum zusammen mit Querfeldein Heidelberg dazu ein, die Welt anders zu sehen, anders zu erleben als im eigenen Alltag. Denn Literatur ist ein großartiger Weg, das Bewusstsein für die Vielfalt unserer Gesellschaft zu erhalten und zu schärfen.

