LES YEUX D`LA TETE - LA VIE EST BELLE Tour 2026 - Brass & Pop Festival Tübingen 2026

Auf der Bühne ein Fest – auf Platte ein Genuss …

Geprägt von französischem Folk, aufgewachsen mit Rock und genährt von Weltmusik, haben diese Pariser Musiker über 1.000 Konzerte in 12 Ländern gespielt und sechs Alben veröffentlicht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 entfachen LES YEUX DLA TÊTE mit ihrer feinsinnigen, energiegeladenen und zugleich zärtlich wilden Musik ein wahres Feuerwerk: festlich und doch subtil, nostalgisch und zugleich modern. Irgendwo zwischen Swing, Tanzboden, akustischem Punk und Chanson.

Ihre Texte sind sorgfältig ausgearbeitet, gesellschaftlich engagiert und von kompromisslosem Humor geprägt, während ihre Melodien schön, tanzbar und eingängig bleiben. Dieses talentierte Sextett versteht es, Freude und Hoffnung zu schenken – und hat sich sowohl in der französischen Musikszene als auch in Deutschland einen festen Platz und bemerkenswerte Erfolge erspielt.