Les Yeux d`la Tete

Schon über 10 Jahre Les Yeux D’La Tête! Nachdem die Band 2016 und 2017 ihr Jubiläum ausgiebig gefeiert hatte (mit grandiosen Konzerten versteht sich) nutzten sie das Jahr 2018 dafür, ihr viertes Album aufzunehmen. Anfang Februar ist das neue Werk "Murcielago" frisch erschienen.

Schier platzend vor Energie und Spielfreude, entführen die sechs Musiker ihre Fans in die Spelunken von Paris, in die ganz eigene Untergrund-Welt der Metrostationen, aber auch an die Ufer der Seine oder auf eine Hochzeit in Osteuropa. Ob Sinti-Swing, französischer Chanson, poetischer Punk oder Jazz, Les Yeux D’La Tête bedienen sich unverkrampft verschiedenster musikalischer Einflüsse. Sie erzählen eindrucksvoll und feinsinnig von den Themen des Alltags – von Liebe, Freude und Spaß am Feiern und von den ganzen Verrückten da draußen, die uns tagtäglich begegnen. Mal himmelhoch-jauchzend auf dem Tresen einer Bar tanzend (oder gleich auf den Dächern), mal betrübt am Seine-Ufer sitzend, erzeugen sie eine mitreißende farbenfrohe Atmosphäre.