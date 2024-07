Les Yeux d'la Tête (FR)

Achtung: Festival Bundles mit 20% Nachlass! Der Endpreis ergibt sich nach der Auswahl von mindestens zwei Tickets. Tickets gibt es HIER

Die fünf Musiker haben uns schon seit 2008 auf eine ganz besondere musikalische Reise mitgenommen: schier platzend vor Energie und Spielfreunde, entführen und entführten sie in die Spelunken Paris’, in die ganz eigene Untergrund-Welt der Metrostationen, aber auch an die Ufer der Seine oder auf eine Hochzeit in Osteuropa.

Ob Sinti-Swing, französischer Chanson, poetischer Punk oder Jazz, Les Yeux D’La Tête bedienen sich unverkrampft verschiedenster musikalischer Einflüsse. Über 100 eindrucksvolle Konzerte (hierzulande) später, haben ihre Konzerte nichts an Intensität und guter Laune eingebüßt.

Sie erzählen dabei weiterhin eindrucksvoll und sensibel von den Themen des Alltags – von Liebe, Freude und Spaß am Feiern und über die ganzen Verrückten da draußen, die uns tagtäglich begegnen. Mal himmelhoch-jauchzend auf dem Tresen einer Bar tanzend (oder gleich auf den Dächern), mal betrübt am Seine-Ufer sitzend, erzeugen sie eine mitreißende farbenfrohe Atmosphäre, die unvergessliche Konzerte erleben lässt.

DieVagari aus Tübingen bringen Folkmusik aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen auf die Bühne und auf die Straße. Von Bulgarien über den Balkan, durch Frankreich bis nach Skandinavien und auch durch Deutschland führt ihre kleine musikalische Rundreise. Sei es eine groovige Polka, ein fröhlicher Klezmer oder ein versonnener Walzer - DieVagari laden mit viel Spielfreude zum Tanzen und Träumen ein. Anfang 2024 stellte die Band ihr erstes Album vor: Auf Bursting Bubbles wurde der Bandsound durch vielfältige stilistische Einflüsse erweitert und die Idee der kulturellen Begegnung weitergeführt.