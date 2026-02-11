Lesart-Festival: Navid Kermani - Sommer 24

Eröffnungsveranstaltung.

Wie ist es, wenn sich die vertraute Welt auflöst, wenn das, was gestern normal war, heute nicht mehr gilt? Navid Kermani fängt diesen Moment in einem Sommer ein: Ein Freund, der politisch auf Abwege geraten war, hat sich das Leben genommen. Die Kriege rücken näher und die Debatten werden schriller. Seine Freundin hält den Erzähler für einen Macho, doch das bleibt nicht der schlimmste Vorwurf, der sein Selbstbild erschüttert.

Navid Kermani gelingt es, unsere Gegenwart aus ihren Widersprüchen heraus zu begreifen, scheinbar Unversöhnliches zu versöhnen und das wirklich Unversöhnliche auszuhalten. Ein existenzieller, hellsichtiger Roman unserer Zeit. Navid Kermani, geb. 1967, ist Autor, Publizist, Reporter und habilitierter Orientalist. Seine literarischen Arbeiten befassen sich mit existenziellen Fragen und Themen wie Sterblichkeit, Religion, Alltag, Musik und Sexualität. In seiner Forschung widmet er sich dem Koran und der islamischen Mystik. 2015 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.