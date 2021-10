LesART Werkstattgespräch mit Joachim Zelter

Joachim Zelter wurde in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor zahlreicher Romane, u.a. Schule der Arbeitslosen (2006) und Der Ministerpräsident (2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Zuletzt erschienen die Romane Imperia (2020) und Die Verabschiebung (2021). Überdies ist er Autor von Theaterstücken, das Stück KALT kam im September 21 in Ansbach zur Uraufführung.