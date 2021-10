Ludwig van Beethoven für Groß und Klein: in ihrem Familienkonzert gehen die Geigerin Martina Trumpp und das Solistenensemble D’Akkord gemeinsam mit einem Schauspieler auf Spurensuche nach den Eigenschaften dieses großen Komponisten. Vor gut 250 Jahren wurde er in Bonn geboren, lernte schon als kleiner Junge Klavierspielen und Mozart in Wien soll zu ihm gesagt haben: „Du bist ein wahrer Virtuos … Man wird noch von Dir hören in der Welt“. Wie wahr, der Charakterkopf mit der Löwenmähne setzte sich über Konventionen hinweg und schuf Meisterwerke, die die Welt staunen machten. Seine 5. Sinfonie, die Ode an die Freude, das Klavierstück „Für Elise“ und sehr viel mehr. Dabei war er bereits mit 28 Jahren schwerhörig, später ganz taub – ein schlimmer Schicksalsschlag für einen Musiker. Ein Glück, dass Beethoven sich alle Töne vorstellen konnte und weiter arbeitete und komponierte! Ein Leben für die Musik, mal lustig, mal traurig, zuweilen exzentrisch und dramatisch – für Kinder ab 3 und die ganze Familie!