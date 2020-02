Das Lese-Haus ist ein Angebot der Stadtbücherei mit dem Ziel, Kindern von klein auf Spaß am Lesen zu vermitteln. Ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser lesen regelmäßig in Kindergärten, Grundschulen und in der Stadtbücherei vor.

Damit türkischsprachige Kinder die Welt der Geschichten in ihrer Muttersprache entdecken können, bietet die Stadtbücherei einmal im Monat eine Vorlesestunde in türkischer Sprache an. Doğanay Bayrak liest aus türkischen Kinderbüchern vor.