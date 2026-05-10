Lese-Haus in der Stadtbücherei auf Französisch

Damit muttersprachliche Kinder und Kinder, die Französisch spielerisch kennenlernen möchten, die Welt der französischsprachigen Geschichten entdecken können, bietet die Stadtbücherei ab sofort eine Vorlesestunde in französischer Sprache an.

Dazu sind alle Kinder ab vier Jahren herzlich eingeladen.

Ehrenamtliche Lesepat_innen lesen eine abwechslungsreiche Auswahl an altersgerechten Geschichten. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Zuhören, das Erleben von Sprache und die Freude am Entdecken neuer Klänge.