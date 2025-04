Lese- und Gesprächskreis zu Tomáš Halík, Traum vom neuen Morgen: Briefe an Brückenbauer.

Vielen „Menschenfischern“ geht es heute ähnlich wie den Fischern am Ufer des Sees Genezareth, als sie Jesus zum ersten Mal begegneten: „Wir haben leere Hände und leere Netze, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“ In vielen Ländern Europas sind die Kirchen, Klöster und Priesterseminare leer oder halbleer. Jesus sagt uns dasselbe, was er den erschöpften Fischern gesagt hat: Versucht es noch einmal, geht in die Tiefe. (aus: ebd.)

Anhand des Buches von Halík wird sich an drei Abenden darüber ausgetauscht, wie man in die Tiefe des Geheimnisses des Menschseins gelangen und so neue Hoffnung schöpfen kann - in den radikalen Veränderungen der Welt und der Kirche. Pfarrer Rossnagel leitet den Lesekreis an.

Leitung: Roland Rossnagel, Exerzitien- und Geistlicher Begleiter, Dekan und Pfarrer am Deutschordensmünster in Heilbronn.