Leseabend zum Thema „Von zartem Hauch und wildem Sturm“

Man sieht sie nicht, und doch ist sie überall: die Luft, die uns trägt, bewegt und inspiriert. Vom ersten Atemzug an brauchen wir sie zum Leben. Sie umgibt und umweht uns, mal sanft wie ein Sommerhauch, mal wild und zerstörerisch wie ein Sturm.

Wir lechzen nach frischer Luft, leiden unter dicker Luft – und manchmal ist auch die Luft raus.

Ganz bestimmt aber nicht an diesem Abend zu dem Element, das Dichter und Schriftsteller immer wieder zu Gedichten, Texten und Liedern über die Natur, den Menschen und das Leben inspiriert hat.

Lassen Sie sich überraschen von der Auswahl an Texten und Beiträgen, die das Leseteam in diesem Jahr getroffen hat! In diesem Jahr lesen für Sie: Gudrun Spaltenberger, Renate Scheid, Erika Pedde-Schiedt, Cornelius Fauth, Heiko Fischer und Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Moderiert wird der unterhaltsame Leseabend am Mittwoch, 18. November um 19.30 Uhr im Wasserschloss vom früheren VHS-Direktor Rainer Albrecht.