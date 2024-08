Mitmach-Sonntag im Heimatmuseum Münchingen

Mama, Papa, was habt ihr früher eigentlich gespielt? Einiges davon kann am Mitmach-Sonntag am 8. September ab 14:30 Uhr direkt im Heimatmuseum Münchingen ausprobiert und bestaunt werden.

Es wird ein tolles Bastelprogramm unter fachkundiger Anleitung geben. Bei schönem Wetter warten außerdem wieder die Spielsachen von Früher auf viele neugierige Ausprobierer.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Zudem kann die aktuelle Sonderausstellung „Dachbodenschätze von A bis Z“ im Heimatmuseum Münchingen besucht werden. Puppenküche, Teddybären, verschiedene historische Brett- und Kartenspiele sowie eine elektronische Autorennbahn veranschaulichen, womit Kinder sich von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts in ihrer Freizeit beschäftigt haben.

Die Sonderausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten im Heimatmuseum besichtigt werden: Dienstags von 15-18 Uhr, Sonntags von 11-12 und 14-17 Uhr.