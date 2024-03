Alles Tango oder was?

Deutscher Tango Argentino? Das geht – und ist auch noch frech verführerisch! Annette Postel vereint diese beiden so konträren Einflüsse in nur einem Tango-Kabarettabend. Sie legt eigene, augenzwinkernde Texte auf argentinische Tango-Hits. Kommentiert wird diese gewagte Fusion von der pfälzischen „Madame de Toilette“, in der Annettes bekannte Comedy-Figur „Carmen“ wiederzuerkennen ist. Und die widmet sich mit Witz und Komik Gott und der Welt und den Niederungen der Frau-Mann-Beziehung. (In Argentinien ist ein Tango-Tanzabend ohne Klofrau undenkbar: Sie weiß alles und hat alles dabei).

Annette Postel ist vielfach ausgezeichnete Chanteuse, Musikparodistin und -kabarettistin. Sie tanzt seit 15 Jahren Tango und holt nun ihr Steckenpferd samt Tango-Tagebuch auf die Bühne. Begleitet wird sie von Norbert Kotzan am Bandoneon und Pianist Bobbi Fischer. Die beiden gehören zu den bekanntesten Tango-Instrumentalisten Deutschlands und werden zusammen mit „la Postel“ all die großen Tango-Gefühle direkt unter die Haut spielen.