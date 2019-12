Glanz auf dem Vulkan

Die 20er Jahre sind zurück – Berlin, alles glitzert, alles glänzt, die allzeit aufregendste Metropole ist ein Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler, hier feiert die Boheme der ganzen Welt.

In den zahllosen Cabarets, Revuepalästen, Bars und Spelunken treffen Menschen aller Couleur aufeinander. Alles ist erlaubt, anything goes! Zu dieser elektrisierenden sowie exzentrischen Musikrevue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten aller Art liefert das Berlin-Show-Orchestra The Glanz den wilden und ekstatischen Soundtrack.

Charleston, Shimmy, Swing, Blues und Jazz – die Original-Tänzerinnen der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ runden diese Revue der Superlative ab. Hier glühen die Finger, brennen die Lippen, bebt der ganze Körper. Eine wahrlich sinnliche Erfahrung – ein echtes Gesamtkunstwerk live im K.